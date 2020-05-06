日前在美國猶他州（Utah）發生一起特殊的交通事件，公路巡邏隊在高速公路上看見一輛蛇行的轎車，巡警將車輛攔下後，竟發現駕駛是一名年僅5歲的小男童，他表示因為和媽媽大吵了一架，便趁著父母都去工作時，自己開著車離家，不過背後的吵架原因卻讓人超級哭笑不得。

根據《紐約時報》報導，事發於5月4日，鹽湖城（Salt Lake City）附近出現一輛休旅車，在車道間歪扭蛇行，還會突然急轉彎，巡警瑞奇（Rick Morgan）擔心是駕駛身體不適，遂將車輛攔了下來，起初並沒有看到人頭，還以為是行動不便的人士，沒想到車窗搖下來後，卻驚見一名5歲小男童。

瑞奇表示，男童整個人得坐在駕駛座的最前端，腳才能勉強踩到踏板，但不確定他是否真的能看到前方的路，瑞奇立刻接手將車輛停置路旁，接著詢問男童「為什麼會出現在高速公路上？」男童則解釋，「媽媽說她不會買藍寶堅尼給我，所以我決定自己開車去加州買一輛。」

事發當時，父母都正在工作，男童負氣之下便直接拿走鑰匙，大膽的自己開車上路，父母接獲通知後立刻趕到警局，滿臉疑惑的表示，「他從來沒有開過車，這是他第一次這麼做。」事後，警方也將這起事件PO到推特上，並逗趣的寫下「男童可能會不夠錢，因為他皮夾裡只有3美元。」

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(中時電子報)