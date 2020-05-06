台北市學校教育產業工會6日一早到台北地檢署告發北市教育局，不滿准予台北市教師會幹部「會務假」，且同意減少授課時數，還要求學校配合找人代課，並以公帑支付代課費，涉嫌圖利台北市教師會幹部。對此，北市教育局回應，依教師請假規定核予教師會及學校教育產業工會成員公假，參與諮詢服務與研習，也分攤研習經費，並無圖利。

教育局指出，教師法規定各級教師組織有研究並協助解決各項教育問題的任務，對於各教師相關組織的運作發展予以尊重及支持；教育局表示，全力支持，包含依「教師請假規則」支持教師會，依據教師法規定執行研究並協助解決各項教育問題任務，及協助北市學校教育產業工會理監事及幹部公假參與促進教師權益相關會務研習等。

教育局指出，學校教師人數眾多，確有彙整教師意見及協助教師解決教學相關問題或自律公約需求，教育局有條件同意教師會依「教師請假規則」，在符合學校實際排課及校務需求前提下，公假協助推展教育政策、方案或計畫、學校行政運作等教師服務諮詢事宜；有關教師公假所遺課務的調課補課代課等事宜，也依教師請假規則辦理。

另外，教育局表示，也會依「教師請假規則」協助北市學校教育產業工會理監事及幹部公假參與促進教師權益相關的會務研習，並分攤辦理相關研習的經費，以提升教學品質，並無圖利特定組織情事。

(中時 )