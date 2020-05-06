擁有百萬股東的中鋼（2002）日前公布今年股東會紀念品為「鯨彩都繪抗菌鋼杯」，為了鼓勵股東採電子投票，未滿1000股的股東也可領取紀念品。此外，受到新冠肺炎疫情影響，中鋼擬開放超商領取紀念品，股東們不必大排長龍人擠人。

中鋼每年的股東會紀念品都會引起話題，2017年的黑熊傘曾傳出大量人潮引爆現場股東與發放紀念品工讀生發生摩擦的情況，前幾年的紀念品鈦杯也曾出現兌換潮。

今年受到疫情的影響，為避免民眾群聚，中鋼研擬讓股東在超商領取紀念品。中央社報導，由於超商全台都有據點，股東取貨較方便，中鋼目前正與超商雙雄洽談合作，初步規劃在開會通知書上印取貨條碼，股東再至超商領取，不過實際方案仍待確定後才公布。

中鋼109年股東常會受託代理期間為109.5.27～109.6.4(例假日除外)，限1000股以上的股東領取，領取地點詳載於開會通知書；未於受託代理期間交付委託書的股東或持股未滿1000股的股東，可透過電子投票方式（於109.5.20~109.6.16完成電子投票作業且未重覆委託者，可持身分證明文件於109.6.22~109.6.24上班時間至指定地點領取）或於股東會當天親自出席股東會領取紀念品。

(中時電子報)