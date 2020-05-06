罷韓投票倒數一個月，國民黨主席江啟臣下午在中常會談及防疫與罷韓議題，採視訊參與會議的高雄市長韓國瑜痛批，蔡政府紓困方案使得民心渙散、慌亂、憤怒，期許以快速、便民、明確等三原則來達到紓困目標，懇託黨內從政同志幫助地方政府與市民。

國民黨中常會下午循例召開，值得注意的是，日前確定為指定中常委的高雄市長韓國瑜、雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科都特地採視訊方式與會，另外具中常委身分的花蓮市長魏嘉賢也加入視訊會議。

正值鳳梨產季，張麗善也特地準備鳳梨禮盒贈送給出席的中常委和黨務主管，她在視訊會議中提及，盛產的鳳梨面臨滯銷困境，向與會常委大力推銷古坑的金鑽鳳梨，歡迎多多採購與支持。隨後，韓國瑜附和，吃鳳梨對身體有幫助，「自己連吃兩天，氣色非常好，鼓勵大家多吃鳳梨」。

會議也關注行政院長蘇貞昌前天宣布無保工作者可領1萬元，所引發的「紓困之亂」，3位縣市長均表達的確給各縣市首長帶來很大困擾，韓國瑜批評，蔡政府的紓困方案使得民心渙散、慌亂、憤怒，根本不清楚發放的準則是什麼，懇請以快速、便民、明確等三原則來達到紓困最主要目標。

韓國瑜指出，百工百業的升斗小民過著艱困生活，完全認同黨主席江啟臣所說的排富發現金主張，才能真正達到紓困，懇請立法院黨團與黨內從政同志，能代為表達基層民眾心聲。

多名中常委也關注罷韓案，韓國瑜除了感謝黨中央與中常委的關心外，強調目前專心市政、防疫優先，另找時間跟大家報告。江啟臣先感謝市長，「市長辛苦了」，隨後強調大家都關心高雄，黨中央與黨籍縣市政府都是夥伴，要共同面對挑戰，所有中常委也會相挺韓國瑜。

傳出前立法院長王金平將擇適當時機，向支持者喊話呼籲力挺韓國瑜，文傳會主委王育敏說，今天中常會上沒有討論到這部分，王金平是國民黨重要的政治人物，相信在關鍵時刻會提供幫忙。

(中時 )