台北市政府建築管理工程處2013年強拆違建冷氣架，卻引發火災燒掉整間房，廖姓屋主氣得提告請求國家賠償，台北地院認定建管處應負6成賠償責任，判國賠121萬餘元，可上訴。

屋主提告主張，他家4樓主臥室原本裝有窗型冷氣，移走後用珍珠板封住窗口，冷氣支架則留在原處；建管處2013年以鐵架有掉落之虞為由，委託廠商強拆，卻未事先通知，拆除時產生火花，引燃珍珠板及屋內衣櫥，導致大火燒毀他的房屋。

屋主說，法院後來認定廠商員工有過失，判拘役60日定讞，建管處人員當天也在現場監督，卻未依建築法規定，準備安全消防器材，應負賠償責任。

建管處抗辯，當時政值颱風季節，現場勘驗後認定鐵架有隨時可能掉落，認定拆除工作有急迫性及必要性，並無不法。

法官認為，廠商是受建管處指揮，協助完成拆除任務，依火災調查鑑定書，確實是施工不慎起火，建管處也未落實預防工作，或適時使用消防滅火設備，應負國賠責任。

不過，屋主占用頂樓空間，還加蓋出租他人，擺放許多物品、裝潢物等可燃物品，助長火勢，導致損害範圍擴大，法官認定屋主應自負4成責任，故判國賠121萬1468元。

(中時 )