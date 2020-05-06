吳姓媽媽去年5月產下彭姓男嬰，今年1月清晨在平鎮租屋處，因男嬰疑似哭鬧，居然以長條狀物、徒手毆打男嬰頭、臉、胸、腹。隔20分鐘吳婦要餵食感冒藥時，發現男嬰身體癱軟無反應，送醫急救，但仍急救無效死亡。

檢方調查，吳姓婦女懷孕24周，去年5月產下彭姓嬰兒，是極度早產兒，還有早產兒呼吸窘迫症候群、開放性肺動脈導管、低血壓、電解質異常、肺部出血、腦室周圍出血等級性問題。男嬰還在手術治療時感染，罹患早產兒慢性肺病、早產兒視網膜病變等問題。

而原本吳婦和彭姓丈夫住在新屋，因為吳婦和婆家相處不佳，因此10月後就搬到平鎮找房子租，丈夫偶爾會到該租屋處居住。吳婦除了彭姓男嬰外，還要照料另名2歲多幼子，吳婦疑似因此有產後情緒不穩的狀況。

今年1月17日早上6時40分，彭嬰因哭鬧，吳姓媽媽涉嫌拿著長條狀物、徒手攻擊男嬰頭、面部，再徒手毆打男嬰胸、腹部。導致男嬰身上多處瘀傷、出血。7時許母親要餵食感冒藥時，發現男嬰毫無反應，8時31分送醫急救，9時16分急救無效死亡。

檢方認為，吳婦知道男嬰僅8個月大，還有許多病症，可以預見男嬰的頭胸腹部均在發育階段，極為脆弱，若攻擊該處，可能致死，竟疏於注意，偵結後依照家庭暴力傷害致死罪嫌起訴。

(中時 )