輕原油價格4月底的時候出現負值，主因5月份的原油期貨即將到期，市場擔憂將無處存放這些滯銷的原油，屆時倉儲成本反倒成為最大負擔，才會不顧成本在那時倒貼出清，可是在合約結算之後，油價卻開始上漲。

群益期貨分析，油價於跌幅滿足後的破底翻，非常有機會是最低點，雖然不見得會馬上大幅反彈，可是逐漸築底的機率相當高，建議買進台灣期交所推出的布蘭特原油期貨契約。

(工商 )