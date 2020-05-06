油價破底翻 築底機率高 16:302020/05/06 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 輕原油價格4月底的時候出現負值，主因5月份的原油期貨即將到期，市場擔憂將無處存放這些滯銷的原油，屆時倉儲成本反倒成為最大負擔，才會不顧成本在那時倒貼出清，可是在合約結算之後，油價卻開始上漲。 群益期貨分析，油價於跌幅滿足後的破底翻，非常有機會是最低點，雖然不見得會馬上大幅反彈，可是逐漸築底的機率相當高，建議買進台灣期交所推出的布蘭特原油期貨契約。 (工商 ) #油價 #破底翻 #築底 #機率高 #輕原油 也許您會感興趣 推薦閱讀 外匯探搜－與美股強弱暫脫鉤 日圓避險地位難撼動 04:102020/05/02 產業特刊 低油價殺傷力驚人！ 美2大油商揭慘況 09:412020/05/02 財經 國際油價默默回升 打出小W底部 16:362020/05/03 財經 減產新協議生效 瑞銀：原油供需第三季邁向平衡 04:102020/05/04 財經要聞 紐約油期又崩跌 專家搖頭：油價恐回不去了 09:472020/05/04 財經 又要負油價了？中東股市集體跳水 17:432020/05/04 財經 高盛：減產漸發酵 看多明年油價 18:372020/05/04 財經 把脈金融趨勢－伊斯蘭債 壓力測試後機會更加明朗 04:102020/05/05 全球財經 商品期貨趨勢專欄－原油期波動大 操作謹慎 04:102020/05/05 證券．權證 《國際油價》減產效應提振 周一國際原油期貨揚3％ 10:002020/05/05 財經 財經熱門新聞 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 新iPhone SE全球熱賣！庫克曝2種人在買 - 財經 5月賣股走人？ 分析師警告：美股災難2.0將至 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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