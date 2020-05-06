經濟數據疲弱 美股表現恐承壓 16:302020/05/06 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國供應管理協會（ISM）5月5日公布非製造業採購經理人指數（PMI）最新數據，4月非製造業PMI為41.8，是2009年12月以來首度落入收縮區間，也創下該年以來最低水準，主因新冠肺炎疫情導致美國經濟活動幾乎停擺。 凱基期貨認為，由於疫情遲遲未能獲得控制，導致川普政府無法重啟美國經濟活動，經濟數據陷入大幅衰退的窘境，在大戶看壞市場後續走勢下，5月份美股恐怕難有好表現。 (工商 ) #經濟數據 #PMI #導致 #美國經濟 #活動 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》金正恩五一露面 最新高清影片曝光 08:102020/05/02 國際 美解封拚經濟 美股壓力測試 04:102020/05/03 財經要聞 歐美消費停滯 台灣4月PMI恐難安好 04:102020/05/03 財經要聞 國外指數期貨贏家專欄－小道瓊期 後市區間偏多 04:102020/05/04 證券．權證 疫後美國經濟迎V轉？ 庫德洛曝明年兇猛表現 16:592020/05/04 財經 立委建議：未來應採用快篩讓民眾願意放心恢復經濟活動 17:372020/05/04 生活 川普又發狂言：必須盡快重啟美國經濟 17:172020/05/04 財經 高雄銀行辦理齊心防疫暨小規模營業人紓困貸款方案 20:442020/05/05 財經 摩根投信：半導體復甦 台股最吸金 04:102020/05/06 產業特刊 Fed官員看好美國經濟在今年下半恢復成長 但需政策面配合 08:182020/05/06 財經 財經熱門新聞 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 新iPhone SE全球熱賣！庫克曝2種人在買 - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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