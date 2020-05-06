美國供應管理協會（ISM）5月5日公布非製造業採購經理人指數（PMI）最新數據，4月非製造業PMI為41.8，是2009年12月以來首度落入收縮區間，也創下該年以來最低水準，主因新冠肺炎疫情導致美國經濟活動幾乎停擺。

凱基期貨認為，由於疫情遲遲未能獲得控制，導致川普政府無法重啟美國經濟活動，經濟數據陷入大幅衰退的窘境，在大戶看壞市場後續走勢下，5月份美股恐怕難有好表現。

(工商 )