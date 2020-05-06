聯詠(3034)第一季財報告捷，包括營收、獲利以及毛利率均寫下新高，展望第二季，聯詠看好防疫產品、宅經濟等急單很多，SoC(系統單晶面)產品會持續成長，且不僅是本季，下半年仍持續會有新品推出，故看好成長趨勢，第二季營收也預估季成長4.8%~9.5%，毛利率為維持高檔位置。

聯詠第一季營收為168.91億元，季增加2.21%、年增加13.1%，單季毛利率為33.2%，單季稅後盈餘22.11億元，季增22.7%、年增12.38%，單季每股獲利為3.63元，包括營收、毛利率以及獲利均同創歷史新高。

聯詠第一季營收成長主要來自SoC和手機產品，毛利率相較產品組合優化和NRE(委託設計)出貨，故帶動單季毛利率衝上新高。

總經理王守仁表示，目前大陸已經復工復產，當地政府也獎勵消費，但因為歐美疫情尚未控制，故消費性電子還是有不確定性，假設新冠肺炎疫情沒有再擴大，則第二季營運成長的大方向不會改變，也看好防疫產品、宅經濟等相關，第二季急單很多。

王守仁表示，聯詠看好第二季SoC產品會持續成長，且主要是IT產品相關的SoC，而TV的SoC客戶也持續拉貨，主要客戶庫存水位也是偏低，加上聯詠也有爭取到更多市佔率，另外，第二季預估中小尺寸純Driver則會比較下滑，但大尺寸Driver會成長，另外，聯詠本季和下半年都持續會有新產品推出，對毛利率會有幫助。

OLED Driver方面，王守仁表示，第一季出貨比去年第四季好，預估第二季也會比第一季好，目前看到新冠肺炎疫情對出貨影響有限，主要還是要觀察終端消費面的反應，依照目前客戶給的訊息，OLED是一個明確的方向，加上還有5G的帶動，若市場沒有很大的改變，預計下半年還是會比上半年增加。

至於8吋晶圓缺貨問題，聯詠認為，由於聯詠沒有用到8吋晶圓，故供貨緊張不會有直接影響。

展望第二季，聯詠今也提出財測，預估第二季營收落在177~185億元，季增加4.8%~9.5%，毛利率31.5%~33.5%，營業利益率為15%~ 17%。

(時報資訊)