國發基金為協助受新冠肺炎疫情影響新創事業取得營運發展所需資金，辦理對受COVID-19影響新創事業特別股投資專案；此專案自109年4月6日開始受理申請以來，截至109年5月6日止，通過27件投資案，通過投資金額約新台幣5.07億元。通過投資產業涵蓋觀光旅遊、AR、VR、人工智慧、電商平台、民生消費及生技產業等。

COVID-19疫情持續衝擊全球整體經濟活動，對我國新創事業營運造成極大影響，國發會主委陳美伶考量目前政府紓困方案以融資與補助為主，多數新創事業尚屬創業階段，向銀行貸款難度較高，藉由國發基金辦理對受COVID-19影響新創事業投資專案，採認購「特別股」方式，期能更有彈性、更有效率提供新創事業6~12個月的營運資金，以協助受COVID-19影響新創事業度過疫情難關。

國發基金表示，此專案目前開放申請時間為半年，若疫情持續嚴峻，也不排除延長。國發基金鼓勵受疫情影響而有營運資金需求之新創事業提出投資申請。

(時報資訊)