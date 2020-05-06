受新冠肺炎疫情影響，工作方式與教育型態出現轉變，刺激第二季整體筆電出貨強勁，其中又以Chromebook的成長最為顯著。全球市場研究機構TrendForce預估，2020年第二季Chromebook筆電的出貨規模上看1160萬台，不但創下單季新高，占全球整體筆電的出貨比重更是史上首次來到25%。

TrendForce指出，Chromebook的爆發性成長主要由以下幾個因素帶動：首先，疫情導致全球許多國家在各級教育改採遠端教學，而教育市場原本就是Chromebook的主戰場，在家庭預算支出的考量下，自然成為北美與歐洲學生族群添購硬體設備的首選。教育型態的改變成為Chromebook出貨量飆升的最主要原因。

其次，年初各筆電品牌並未將Chromebook視為年度重點產品，但在疫情爆發後，因為中國生產斷鏈的衝擊加上市場需求增溫，Chromebook大量急單在第二季湧現，以往第三季的返校需求高峰提前至第二季發酵，是另一個刺激出貨攀升的關鍵因素。此外，Chromebook售價相較主流的Windows系統筆電親民，也獲得不少政府教育標案的青睞，像是日本首度在教育市場導入Chromebook就是一個顯著的案例。

然而，Chromebook第二季已創下驚人成長，也引發市場擔憂第三季出現旺季不旺的可能。TrendForce認為，儘管旺季表現可能受到影響，但在第二季強勁出貨的拉抬下，預估2020年全年Chromebook的出貨規模仍有望達到2,000萬台的里程碑，除了較2019年的1,700萬台成長17%之外，市占率也從2019年的10.5%上升至12.8%，出貨量與市占率雙雙創下新高。

(時報資訊)