苗栗縣政府整合社區大學、樂齡學習中心、部落大學，推出3大主題活動，鼓勵民眾參加多元課程，實現終身學習的精神。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府整合社區大學、樂齡學習中心、部落大學，推出3大主題活動，鼓勵民眾參加多元課程，實現終身學習的精神。（何冠嫻攝）

新冠肺炎衝擊各行各業，苗栗縣政府鼓勵民眾在防疫期間，保持學習的習慣，整合縣內教育資源，推動攝影比賽、樂齡故事輯徵選、工藝師認證計畫3大主題活動，6日宣示「防疫不停學」，鼓勵民眾參與多元課程，落實終身學習精神。

縣府整合終身學習教育資源，成立18個樂齡學習中心、22個幸福學院、3所新住民學習中心、2所社區大學以及1所原住民部落大學，打造優質多元豐富的學習課程及環境。8日苗栗縣長徐耀昌與教育處長邱廷岳等人，偕同樂齡學習中心學員宣示「防疫不停學」，並宣告3大主題活動開跑。

縣府教育處指出，3大主題包括社區大學「貓裏印象」攝影比賽，紀錄苗栗的人文特色及風景；樂齡學習中心「樂齡故事輯」徵選，鼓勵長輩寫下學習心得和樂趣，年底將出本成冊贈送給投稿者；另有部落大學「工藝師認證」計畫，鼓勵原住民持續精進手工藝，建立個人品牌。

徐耀昌表示，學習是心靈的養分，有助於身心健康，疫情雖影響學習，但仍有許多替代管道，藉由樂齡學習中心、幸福學院、新住民學習中心、社區大學及原住民部落大學，學習新知外也為生活增添樂趣和喜悅，還有助延緩老化，並且展現活到老學到老的終身學習精神。

(中時 )