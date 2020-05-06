草屯鎮雙冬社區「圳源湧流」公園改善，獲建築園冶獎 （廖志晃攝）

草屯鎮雙冬社區推動「圳源湧流、活耀益康」，將社區內小型雜亂公園，改善成適合社區居民休憩、乘涼的美麗公園，不僅讓回鄉青年感到耳目一新，吸引大家走出戶外聯繫感情，更獲得2020建築園冶獎殊榮。

雙冬社區發展協會以維持城鄉風貌為前提，規畫植花木養性區、生態蓮花養殖區、安全活動健步區及養老照顧乘涼區；走進公園，就看到以社區經濟作物玫瑰為發想設計的入口意象，公園內蓮花池兼顧綠美化、湧泉造氧及營造生態景觀，石板步道讓居民不用踩踏草皮也能近距離欣賞蓮花。

公園內以石砌造景，種植多種植物，增加景觀豐富性，居民步行通過樹蔭步道後，可見到創意池塘，一旁有泥塑石椅、原木座椅等休憩空間，還有充滿古早味的汲水器，讓大家回味早期農業時代的氛圍。

縣府建設處城鄉發展科長周洋攀指出，縣府這些年鼓勵社區花小錢做大建設，雙冬社區2019年透過縣府獲內政部營建署補助30萬元，運用龍泉圳水資源，將早期舊有荒廢的公共設施重新整理，結合生態營造與社區，榮獲園冶獎社區文化景觀營造類獎項，期待社區未來以點線面方式共構周邊環境，讓社區更美好。

雙冬社區發展協會理事長曹淑琤表示，雙冬因有來自國姓鄉福龜村的龍泉圳水源，農作物1年可收成2次，因而名為雙冬，龍泉圳可說是雙冬農作的命脈，社區將水源導入公園生態池，讓社區里民有更好的休憩空間，未來將持續邁向永續、生態、健康、綠能環保發展。

1993年成立的雙冬社區發展協會，積極推動各項社區福利、環境綠美化、及地方文化，並成立地方文化北管樂團、社區環保義工隊、社區媽媽志工隊、照顧關懷據點、圖書室等。

(中時 )