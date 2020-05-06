嘉義縣水上分局員警查獲黃姓女子因妨害公務罪被判拘役，未到案而遭通緝，她拳打腳踢拒捕，打傷員警的臉，再涉嫌妨害公務罪，她出庭嗆「說我是精神病的我要抗議、告他」，但法官因精神鑑定她有妄想思覺失調症，判她不罰，強制監護1年。

黃女因妨害公務罪被嘉義地方法院判處拘役30日，得易科罰金，但她未到案執行而通緝，2018年11月10日水上派出所員警在水上火車站前查獲，她徒手毆傷員警的臉，警方將她上銬後，她又對3名員警拳打腳踢。

法官審理，黃女曾於台中榮總嘉義分院、台南市立醫院就醫，囑託台中榮總灣橋分院對黃女犯行的精神心理狀況做鑑定，結果符合「妄想型思覺失調症」，且黃女缺乏病識感，長期拒醫，以致案發時無法辨識行為違法或欠缺辨識能力。

法官審判，黃女不能辨識行為違法，施以刑罰，難達成社會防衛目的，妨害公務行為即屬不罰。

法官審判，黃女出庭時自稱「我怎麼可能是精神病患，說我是精神病的我要抗議，我要告他」，符合精神鑑定的結果，極有可能再犯且危害公共安全，須施以監護接受治療，令入相當處所監護1年。

(中時 )