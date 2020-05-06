默默行善多年的蕭敬騰（老蕭）獲邀擔任Discovery年度海洋大使，義不容辭答應拍攝公益短片，更在短片中化身攝影師，穿梭在一片塑料海洋中取景，親手拍攝的畫面也被保留在影片中，他說：「想用自己的眼睛、自己的畫面，替海洋發聲，把這些故事呈現給大家。」一到拍攝現場，看到由數十公斤廢棄塑膠所組成的「未來海洋」時，他感概不已，直呼人類製造的垃圾正讓海洋一天天死亡，如果此刻再不採取行動，2050年時海中的塑膠垃圾恐比魚類還多！

海洋大使蕭敬騰公益短片今日（5／6）起於Discovery頻道、TLC旅遊生活頻道、動物星球頻道強力放送，同時也在「Discovery一件好事救海洋」官方網站、三頻道臉書粉絲頁及YouTube官方頻道上線，邀觀眾跟隨海洋大使蕭敬騰，一窺海洋世界的美麗與哀愁！與Discovery一同力行每日垃圾減量，同時響應8月15日（六）淨灘淨海行動，用「一件好事救海洋」！

由於媽媽是花蓮人，老蕭小時候常回花蓮，每次回鄉總會沿著海岸線吹著海風、享受一望無際的海景，運氣好的話甚至能看到海豚遨遊。這些回憶讓他對海洋有著特別的情感，對於大海孕育萬物的偉大及壯觀更是充滿敬佩，但這幾年卻親眼目睹許多垃圾佈滿了海洋，甚至連大海最自豪的「藍」也不見了，這片美麗的大海正被無情的破壞。

懷著擔心、不捨的心情，作為Discovery海洋大使的老蕭希望透過自身的影響力，讓更多人意識到海洋保育的重要。藉由影片中滿滿的塑膠垃圾，塑膠袋、寶特瓶、漁網……甚至是手機，這麼多隨手用過即丟的物品，讓大家反思「我們每天製造的垃圾到底去了哪裡？」我們印象中波光粼粼的大海竟成了「塑料海洋」，衝擊畫面讓老蕭唏噓不已，也讓他不禁有感而發：「海廢對海洋的傷害真的無法想像，愛護海洋最好的方式就是從環保做起，少一點垃圾，就能改變這個世界！」

身為海洋大使，蕭敬騰對於垃圾減量也很有一套，專業程度可謂「垃圾鑑定師」，此次透過Discovery發起的「＃我有多垃圾」網路串聯開箱活動，被師弟小宇點名接棒的老蕭也開始反思自身日常。Discovery特地準備了老蕭生活中不可或缺的物件，來考考他的環保知識，究竟籃球、雨傘、塑膠袋能不能回收？結果，老蕭不僅全對，還不忘邀請粉絲一起加入「＃我有多垃圾」網路串聯開箱活動，將垃圾減量內化於每天的日常生活中，不讓這些垃圾成為海廢！

同時，Discovery也正式宣布將於8月15日（六），與基隆市政府合作，並攜手兩大公益夥伴玉山銀行、南港輪胎，於基隆潮境公園舉辦結合「陸上淨灘、水下淨海」保育行動，串聯全台六大知名潛點，邀請近千位專業水肺潛水員深入水下清潔海洋，玉山銀行北中南員工也將連線淨灘，挑戰用「一件好事救海洋」在金氏世界紀錄上留名，當天收集的垃圾也將被妥善回收處置，南港輪胎也會將部分海廢重新設計為環保藝術品，再次與民眾對話，重申永續海洋資源的重要。更多精彩節目及活動詳情，請參考「Discovery一件好事救海洋」活動官網 。

(中時 )