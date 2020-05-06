台北市店面市場空置率增加，投報下降，不少店面投資人轉向新北尋寶，今年前兩月就有2筆成交價破億元的店面交易，包括新店「台灣科技總部」、板橋新埔站附近文化二段路上，目前分別租給銀行、房仲業，店面投資人「捨台北、取新北」的中長期投資浮現。

實價登錄顯示，板橋文化路二段四層樓近百坪透店交易以1.17億元交易，目前由房仲品牌門市承租；新店中興路二段「台灣科技總部」商辦1樓以2.75億元成交，創實價登錄以來新店最高總店面，目前由台灣企銀承租。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，過去財力豐厚的買家多半偏好台北市觀光商圈的金店面，不過近年不少台北市商圈不振，店面租金投報下修，反倒讓區域成熟商圈穩定收租型的店面崛起，新北商圈店面雖然增值較慢，但不受國際觀光客源影響，商圈人流穩定，店面空置率低。

2019年新北市總價逾1億元的店面交易共有5件，成交總價均在1億元左右，其中有二件位於新店，新店中興路三段的「京澄檜道」1樓店面，目前由直銷品牌美樂家承租；捷運七張站旁「環遊市西華館」1樓店面，目前出租給全家便利超商。

新莊中和街上三層樓三角窗153坪店面，目前高雄知名的正忠排骨飯開設新莊分店。此外，林口文化二路「九揚香賓」1樓店面由雄獅旅遊承租；板橋合宜宅「日勝幸福站」1樓店面則由全聯超市進駐。

張旭嵐表示，新北高總價成交店面買主，看重的就是商辦大樓或住宅社區自帶的人流，具穩定消費力，坪數超過百坪，吸引民生消費型的連鎖品牌在新北各區展店規劃，不僅付租能力高，租期也長，也讓房東可以長期安穩收租。

(工商 )