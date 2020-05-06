政府擴大紓困6日上路，竹東鎮公所湧進2百多位申請民眾，有的認為只要簽下切結書就能申請，有的沒帶存摺要求承辦人打電腦查存款，甚至還有沒工作也沒收入的阿伯要申請紓困金，和承辦人發生爭吵，統計首日只有7位民眾符合申領條件。

「我沒工作也沒收入，為什麼不可以領？」一位老伯6日到竹東鎮公所要申領1萬元紓困金，不了解需因疫情關係，造成縮短工時而影響收入才能申請，沒工作沒收入並不在紓困範圍，和公所人員發生激烈爭吵，說「看電視都很容意申請，怎麼跟蘇院長說的不一樣？」

很多來申請紓困金的民眾，是看電視新聞以為拿身分證或是簽切結書就可以領錢，同時大都不知道要帶戶籍謄本等證明文件，不時和公所承辦人員發生爭論，「電視上講的很容易申請，妳們怎麼哪麼麻煩！」

沒帶郵局或銀行存摺也很多，有的不知公家機關和銀行是完全不同的體系，甚至向公所承辦人員說「妳只要打電腦，幫我查一下就知道有多少存款！」雞同鴨講的狀況百出。

此外，還有家戶每人每月最低生活費計算方式，1.5倍到2倍怎麼申請1到3萬元紓困金的算法，申請民眾和公所承辦人也是「霧煞煞」。

鎮公所主秘張瑞龍指出，紓困金申請首日，竹東鎮有7位民眾符合申請資格，中央已核撥16萬元，另有10多人要補件。

(中時 )