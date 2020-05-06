彰化一名17歲少年去年10月透過人力仲介，與詹男到桃園做鐵工，但有吸毒習慣的詹男性格多變，在得知少年想離職後，竟把他與另名林姓少年囚禁3個多月，期間拿空氣槍、電擊棒等虐待2人，不僅不給飯吃，還餵食狗屎，警方逮捕詹姓男子等3人，彰化地檢署向法院聲押詹嫌獲准。

檢方依涉有殺人未遂、重傷害、私刑拘禁及違反人口販運防制法等罪嫌，且有逃亡及勾串證人之虞，於5日夜間向法院聲請羈押禁見。

少年控訴，去年與詹男到桃園工作，原可領２萬多元薪水，但詹男以房租水電等名義，薪水僅剩餘４千元，詹男還要他們向朋友借錢周轉，他趁機向友人求救，才讓事件曝光。

少年表示，他跟21歲林男被綁在椅子上虐待，他們拿空氣長槍裝BB彈掃射，還會拿通電的電線電擊他們，偶而搭配球棒毆打，沒有飯吃還被這樣虐待，所以連逃跑的力氣都沒有。

少年說，因為遭電擊右腳中間３指已經壞死，右手中指也失去知覺，他們被囚禁在彰化埤頭詹男的住家中，還要打電話跟家人報平安，忍住眼淚假裝工作忙碌無法返家過年。

(中時電子報)