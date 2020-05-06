水情拉警報，水利署將台南、高雄水情燈號調整為減壓供水的黃燈。台南市長黃偉哲6日表示，抗疫期間當省則省當用則用，勤洗手是必要的，防疫用水應該不會影響到一般用水供應，但他也呼籲工業區、科學園區廠商節約用水，台南科學園區管理局表示，會全力配合水利署抗旱措施。

黃偉哲表示，戴口罩、勤洗手、保持社交距離是防疫三寶，勤洗手是必要的，但是當省則省當用則用，水情其實也沒有說嚴重到說大家沒水可用。

台南7日起晚間將減壓供水，黃偉哲說，減壓供水並不是停水，如果真的黃燈再往上變橙燈，才有一些其他相關的措施，譬如說游泳池、洗車，相關的部分才會受影響，游泳池換水時間可能拉長，河樂公園親水環境可能就沒有辦法再提供服務。

黃偉哲也呼籲工業區廠商、科學園區的廠商能夠稍微節約用水，這樣子的話，水就是夠用的。

台南科學園區管理局表示，南科每月用水平均為15萬噸，前3大用戶為台積電、聯電、群創，前10大廠用水占了9成，已配合水利署成立抗旱應變小組，於網站建立抗旱專區。

除了請廠商完成旱災整備措施及提升回收用水率，提高冷卻空調、製程用水回收率，並減少澆灌、外牆沖洗及水溝等非急需或非必要用水，或用滯洪池、汙水廠放流水來澆灌、清洗道路，自主節水率由3％提升至5％以上為目標。

南科管理局表示，管理局全力配合水利署政策，2015年水情橙燈時，曾請園區廠商自主節水率要達7％以上，目前是自主節水率5％的第一周，會視水利署下次抗旱會議結果再開會討論調整。

(中時 )