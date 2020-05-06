隨著口罩實名制不斷精進改良，現在領口罩除了可到藥局，還可至4大超商、全聯及美廉社取貨。有網友好奇，大家都偏愛去哪裡領口罩？沒想到答案超一致，眾人狂推「藥局領口罩」：取貨驚喜度超高！

由於現在領口罩管道多元，網上又陸續有人開箱到「特殊版」口罩，原PO便在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》上詢問，「下次大家要選哪一家驚喜度較高？」

沒想到貼文一出，網友意見一面倒，眾人竟秒選「藥局」。有網友表示，「聽說藥局比較容易有特殊色」，並指出藥局和超商領口罩差別在，「預購不能事先打聽，哪裡訂就哪裡取；藥局可以事先打聽，差別在這裡」。

網指出藥局和超商領口罩差別在，「預購不能事先打聽，哪裡訂就哪裡取；藥局可以事先打聽，差別在這裡」。（示意圖／摘自Dcard）

看到藥局特殊色比較多，許多人紛紛決定「不預購了，哪裡有好貨就去哪買」、「預購好麻煩，還要等，比排隊還久」、「下次藥局，不選超商了，藥局機率高」、「藥局獲勝，謝謝」。

不過還是有網友表示，「 可我目前藥局拿的還都是一片藍，沒拿到過其他顏色」，另一位網友則說「反而昨天在7-11買東西時看到後面櫃檯要讓預購領的口罩，因為袋子是透明的所以清楚的看到居然都是混色的……」。

(中時電子報)