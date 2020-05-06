苗栗縣政府衛生局為精進轄內醫療院所的災難醫療量能，於6日與北區緊急醫療應變中心，共同召集桃竹苗地區各醫療院所、衛生及消防單位人員50人，在衛生局舉辦「災難醫療救護隊初階訓練」，以提升重大災難救護傷患存活率。

歷經 921 大地震、八仙塵暴、台南地震等災難，嚴重衝擊台灣的醫療體系，大量且嚴重的緊急傷病患無法獲得適當的在地救治，需遠送他縣市或國家災難醫療隊馳援。衛生福利部欲提升災害現場特搜醫療功能，規劃專業的急重症醫師與特搜隊高級救護技術員共同合作，讓受困在災區深處的嚴重傷患，儘早接受適當救護，提升傷患存活率。

由於疫情關係，這次訓練採取分艙分流、將學員分為 ABC 三組，座位採實名制間隔排列，學員需完成線上TOCC調查，並於課前測量體溫、全程戴口罩。參加人員包括桃竹苗地區醫療院所、衛生、消防單位的醫護及相關人員共50人。

訓練課程是由蕭雅文醫師所帶領的專業講師群，介紹國家防災體系與災難醫療 體系、事件現場指揮系統、災難與大量傷患醫療應變，並藉由分組情境模擬演練「後勤物資管理」、「檢傷分類」及「通訊系統之使用」將觀念進行演繹，並由實作中發現問題來探討，並尋求知識與技能的精進。

(中時 )