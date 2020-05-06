昨日中信兄弟與統一獅之戰，主審尤志欽在7、8兩局做出爭議判決，讓球迷議論紛紛，今日聯盟公告，由於尤志欽因近期執法表現不佳，今日起下二軍調整。

昨日7局上半，獅隊林靖凱揮空遭到三振，當他想走回休息室時，主審尤志欽卻判定是擦棒界外，讓打者繼續打擊，這讓投手吳俊偉露出傻眼表情，兄弟總教練丘昌榮要求電視輔助判決後，才改判為出局。

接著8局上，獅隊打者郭阜林自打球打中自己的腳後滾向投手，造成觸殺打者出局，獅隊提出抗議認為捕手陳家駒站位妨礙跑壘，即使裁判開會後仍維持原判，這段過程也讓網友議論紛紛，為何自打球打者卻沒有感覺，主審及獅隊教練團也沒有反應。

事隔一天，聯盟賽務部公告，「本聯盟裁判尤志欽因近期執法表現不佳，本（6）日起至二軍進行調整。」雖然並非一場比賽導致異動，不過聯盟的做法讓球迷知道，即使在疫情之下，也已漸漸恢復正常調動。

(中時 )