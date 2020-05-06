因新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，視訊服務需求大增，帶動 Zoom、Google Meet、微軟 Teams 等視訊服務用戶快速增長。為了讓自家服務更具競爭力，外媒報導微軟 Teams 預計在 5 月份將會增加不少新功能，來與競爭對手正面對決，期待持續吸引用戶加入。

Teams 是微軟旗下的通訊及團隊協作服務，外媒報導，微軟預計在 5 月份針對 Teams 進行一波更新，最主要的改動是將群組人組上限從目前的 100 人擴大到 250 人，或許能對目前群組人數上限標準為 100 人的 Google Meet 以及 Zoom 帶來新一波挑戰。除此之外，微軟也將讓群組管理員擁有更大權限，包含可以限制加入特定聊天群組的人數；此外在群組人數超過 20 人的情況下，也會主動關閉 Outlook 自動回復、Teams 狀態資訊、輸入指標、視訊和語音通話、分享跟閱讀憑據等功能，讓多人群組溝通更有效率。

據了解，Teams 群組上限增至 250 人的功能，將專屬於付費用戶，預計最快有機會在 5 月中旬推出；免費用戶的群組視訊人數最高仍是 10 人。此外，Teams 付費用戶還能擁有不少進階功能，包含會議排程、會議錄音、撥打電話、語音會議等，此外每位使用者都可享有 1TB 的資料儲存空間；而免費用戶則僅能使用 1GB 的資料儲存空間以及 10GB 共享資料儲存空間。

在疫情影響下，視訊服務的使用人數都快速增加。微軟在 4 月底公布 Teams 日活躍用戶達到 7500 萬，比 3 月份的 4400 萬提升不少。Google Meet 在 4 月份也宣布單日加入 Google Meet 會議的人數已超過 1 億；Zoom 則是在4月宣布日活躍用戶達到 3 億，不過又在近日改口表示是「每天Zoom會議參與者有3億」，兩者計算基準完全不同，再度引發爭議。

(科技)