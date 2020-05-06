吉利德科學公司（Gilead Sciences）宣佈，將與其他製藥公司一起在美國以外的地區生產和銷售新冠肺炎治療藥物瑞德西韋（remdesivir），以確保該藥供應能滿足全球需求。吉利德稱，公司正在與多家製藥和化學製造公司進行商談，希望能在至少2022年之前獲得歐洲、亞洲和發展中國家和地區的瑞德西韋生產許可。

吉利德表示，公司也在與印度和巴基斯坦的製藥商進行談判，以授予他們在發展中國家銷售仿製藥的長期許可。同時，公司還在與聯合國支持的非盈利組織「藥品專利池」（Medicines Patent Pool）進行商談，以授權瑞德西韋在低收入國家使用。

據華爾街日報報導，吉利德在同一時間允許低收入國家立刻銷售瑞德西韋的仿製藥，可能是為了規避其對藥物定價的爭議。目前吉利德尚未對瑞德西韋定價，但表示將致力於使該藥的價格可以接受並易於獲得。

這樣安排還可以避免讓低收入國家不經過吉利德公司，便在世界貿易組織（WTO）的「強制許可」（compulsory license）規則下生產該藥物。WTO的「強制許可」規則允許部分國家分銷專利藥品的仿製藥，以保護公眾的健康。

5月1日，美國食品藥品監督管理局（FDA）為瑞德西韋發放了治療新冠肺炎的緊急使用授權（EUA）。此次緊急使用授權允許瑞德西韋在美分銷，由醫護人員酌情進行靜脈注射，用於治療疑似或實驗室確診的成人和兒童新冠肺炎重症住院患者。重症是指血氧水平低或需要氧療等更多的強化呼吸支持（機械呼吸機）的患者。

緊急使用授權（EUA）是2020年3月美國食品藥品監督管理局推出的新冠病毒相關產品在公共衛生緊急情況下的註冊上市指導政策。這是一種臨時的上市「通行證」，在FDA宣佈疫情結束後，獲得該資格的產品不可再上市使用，需進行常規註冊申請。獲得FDA的緊急使用授權，還可能讓瑞德西韋更容易進入國際市場。

4月29日，美國國家過敏和傳染病研究所所長（NIAID）福奇表示，瑞德西韋在NIAID的一項隨機雙盲對照試驗中顯示出了療效，可以適度加快感染新冠病毒患者的康復速度。

(中時電子報)