慶祝護師節新生醫專為學生加冠。(呂筱蟬攝)

桃園市新生醫專為慶祝國際護師節，6日為二年級護生舉辦加冠典禮，該校目前是全國男護生最多的學校，其中林憲暐是46位原住民身分的男護生之一，因從小看到原鄉醫療資源不足，發願畢業後回原鄉服務。

加冠典禮儀式由師長引燃燭光傳承給學生，象徵燃起學生心中熱忱，期望未來在護理界發光發熱，現場也為抗疫中的醫護人員致意，特別拍攝加油打氣影片，感佩學長姐們站在第一線奮勇守護國人的健康。

其中學生卜令美的媽媽是瓜地馬拉人，她說，小時候看了有關急診室醫護人員戲劇，立志也要成為救人的人，選讀護理專業也是嚮往助人為樂。林憲暐則是46位原住民身分的男護生之一，他認為男生當護理師出路很好，而且從小看到原鄉醫療資源不足，希望未來畢業後可以回到家鄉服務族人。

新生醫專校長駱俊宏表示，今年是南丁格爾200周年誕辰紀念，疫情當前，為能完成薪火相傳重大意義，加冠活動遵守防疫相關規定，採線上直播方式讓學生親友同步觀看活動。

(中時 )