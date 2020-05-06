政院下午舉行紓困振興方案「身心障礙者勞工協助措施」記者會，但外界關注焦點都在萬元紓困之亂，衛福部表示，民眾若無法備齊文件，只要有身分證並簽署切結書就可以辦理。但若切結不實，除需追回救助金，還要擔任法律責任。

衛福部在簡報時說明，申請萬元紓困，除了身分證外，需備齊原有工作證明， 全戶人口存摺、未具其他社會保險身分證明及未領取其他政府紓困補助證明，但若都沒有證明也可免附，用身分證及切結書即可辦理，衛福部次長蘇麗瓊表示，因涉及申請查核及申請人數多寡，目前無法估算從申請到領到錢為止，共需多少工作天。

政務委員龔明鑫補充說，如果是疏漏，不是故意的，不會有法律責任。例如存摺忘了帶一本，而那本錢也很少，不會影響家戶所得1.5倍到2倍的計算，那也不用退還，重點在於有沒有故意隱匿，造成超過家戶所得2倍規定，錢就要還我，主要是這樣子，「沒有那麼嚴重，說要什麼法辦，不可能的事」。

衛福部社會救助及社工司長楊錦青表示，切結部分是要證明陳述都是屬實，若非屬實或沒講清楚，可能會面臨民、刑事責任，除要追繳1萬元救助金，涉及讓公務人員登載不實，都有相關法律責任。

(中時 )