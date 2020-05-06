前球星何守正與女星小嫻於2018年7月正式結束5年婚姻，恢復單身後的兩人各自安好，小嫻不但更努力工作，也常被誇獎變得更漂亮，而擔任健身教練的何守正也積極追求進步，近日在IG貼出鍛鍊成果，花了一整年成為「黑色筋肉人」，整個人徹底變了。

何守正身為健身教練，直接用自己的身體實踐理論「增肌的同時可以減脂嗎？」，自去年4月開始，他進行一整年的訓練，體重少5公斤、體脂重量少7.7公斤、體脂降6.7%，但肌肉卻增重了1/8公斤，實驗成功。

何守正說，雖然過去是運動員、如今是教練，但不代表成效比其他人好，很多以前沒運動習慣的同學，一年下來成果比他還優秀，強調「每個人體質都不同，加上年紀，真的讓我沒有像以前訓練效果能有快速的進步了！」，藉由對比照鼓勵大家「如果我可以，你一定也可以，…有耐心是關鍵，基本上都能完成！」，還給自己取了新外號，叫做「黑色筋肉人」。

(中時電子報)