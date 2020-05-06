前球星何守正與女星小嫻於2018年7月正式結束5年婚姻，恢復單身後的兩人各自安好，小嫻不但更努力工作，也常被誇獎變得更漂亮，而擔任健身教練的何守正也積極追求進步，近日在IG貼出鍛鍊成果，花了一整年成為「黑色筋肉人」，整個人徹底變了。

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#一年的增肌減脂成果﻿ 增肌的同時可以減脂嗎？﻿ 我用自己的身體實驗了一年！﻿ 從去年的4/13，實驗到5/2！﻿ ﻿ 我目前的身體組成狀況👇🏾👇🏾👇🏾﻿ 體重：110降到105公斤-少5公斤﻿ 體脂重：17.5降到9.8公斤-少7.7公斤﻿ 體脂率：16降到9.3%少6.7%﻿ 肌肉重：53.8增加55.6公斤-多1.8公斤﻿ ﻿ 雖然我以前是運動員，現在是教練，但其實這不代表我的成效就會比較好！﻿ 很多沒有運動習慣的同學，健身一年後的成果、身體的曲線變化，都比我還要優秀！﻿ ﻿ 每個人體質都不同，加上年紀，真的讓我沒有像以前訓練效果能有快速的進步了！﻿ ﻿ 但在這個過程中，我越來越懂自己的身體，所以準備花1～2年的時間徹底改變！﻿ 目前初步效果還不錯，照著訓練計畫繼續努力💪🏼！﻿ ﻿ 如果我可以，你一定也可以，只要設定目標，用對方法，有耐心是關鍵，基本上都能完成✅！﻿ #5月我來了﻿ #新開始﻿ ﻿ #何守正﻿ #黑色筋肉人﻿ ﻿ ﻿ #健身教練 #私人教練 #增肌減脂 #增肌 #減脂 ﻿ #核心 #abs #﻿ #重量訓練 #健身 #健身日記 #重訓 #胸肌 #健身房 #重訓日記 #beforeandafter

何守正（@samho16_training）分享的貼文 於 張貼

何守正身為健身教練，直接用自己的身體實踐理論「增肌的同時可以減脂嗎？」，自去年4月開始，他進行一整年的訓練，體重少5公斤、體脂重量少7.7公斤、體脂降6.7%，但肌肉卻增重了1/8公斤，實驗成功。

何守正說，雖然過去是運動員、如今是教練，但不代表成效比其他人好，很多以前沒運動習慣的同學，一年下來成果比他還優秀，強調「每個人體質都不同，加上年紀，真的讓我沒有像以前訓練效果能有快速的進步了！」，藉由對比照鼓勵大家「如果我可以，你一定也可以，…有耐心是關鍵，基本上都能完成！」，還給自己取了新外號，叫做「黑色筋肉人」。

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(中時電子報)

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