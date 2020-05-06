台中地檢署偵辦網路疫情假訊息案，查獲網友散播假疫情。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

新冠肺炎延燒全球，網路常傳確診病例足跡及企業員工染疫等不實假訊息，引發民眾恐慌。台中地檢署偵辦4件涉百貨公司及KTV業者等假訊息案，甚至2網友看到KTV店外進行消毒，就拍照PO網，稱「疑似傳出確診」，「立馬大陣仗消毒」及「這裡中鏢」等語，檢方偵結起訴1件；緩起訴3件，罰款3萬元不等。

33歲咖啡廳江姓女老闆；今年3月間在店內2度聽客人談論稱，某百貨公司櫃姐是確診病例，她未經查證就在社群軟體IG張貼，某百貨「有櫃姐有感染，大家最近不要去百貨公司喔」等不實訊息；27歲劉男也未查證，在3月間於LINE群組貼文指稱，最近不要去某百貨，「同事哥哥的朋友從法國回來，沒有隔離，今天被確診」。

百貨公司及專櫃等業者不勝其擾，甚至有民眾看相關網路訊息，直接打電話到詢問「前往消費是否安全？」，案經專櫃報警處理。檢方偵結，依《違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，起訴江女及劉男兩人。

27歲陳男是某KTV常客，在3月間看到網路有人張貼該KTV店外消毒照片，他就在IG轉貼照片，並註記「昨天疑似傳出確診，今日立馬大陣仗消毒」等不實訊息，該KTV向警方報案。檢方偵結以陳男到案，坦承不諱，並已在同網路張貼澄清文及道歉文，獲得業者諒解，而予以緩起訴，期間1年，向公庫支付3萬元。

39歲陳姓男子在3月間行經太平區某KTV，看到有人在消毒，並有認識的警察友人在場，他未向查證就拍照PO上臉書及寫上「早上就看到警察帶人來消（毒）。這裡也中鏢，真的。我看到我同學帶隊去消毒」等不實訊息，還多次強調是「真的」。

檢方追查發現，該KTV業者是配合市府協調歇業以避免群聚活動，並自行消毒，警方到場關心消毒並拍照見證。陳男PO網半小時發現內容有誤，立即刪除，到案時坦承不諱。檢方審酌他上知悔悟迅速刪文，而予以緩起訴處分，期間1年，並參加法治教育2場。

27歲張姓女子在3月間在IG看到有人發布某KTV員工疑似感染新冠肺炎等不實訊息，她未經查證，在網站張貼「某KTV好像也有員工確診」等不實訊息。張女到案坦承不諱，態度良好深表悔悟，檢察官予以緩起訴處分，期間1年，並向公庫支付3萬元。

(中時 )