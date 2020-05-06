奇力新(2456)集團4月合併營收為15.73億元，較上月成長12.23%，由於5月市場需求不弱，奇力新營運成長可期。

奇力新4月合併營收為15.73億元，月增12.23%，年成長19.85%，累計前4月合併營收為51.93億元，較去年同期成長3.67%。

就各產品公司來看，在電感產品營收方面，受惠於宅經濟辦公及遠距教學需求，帶動筆電、PC、伺服器與網通客戶需求成長，大小尺寸Molding產品出貨創下新紀錄，奇力新4月營收創下近18個月新高，美磊營收則創下歷史新高。

在電阻產品營收部分，由於市場需求增加，且厚膜電阻調漲效應發酵，旺詮4月營收創下1年半以來新高，隨著馬來西亞廠全面復工，拉升產能稼動以滿足客戶需求，後續出貨力道可望再提升。

在磁性材料產品營收方面，飛磁受歐美疫情與車用市場低迷影響，出貨動能稍減。

由於宅經濟辦公及遠距教學需求持續，且隨著疫情逐步趨緩各國政府積極推動經濟，加上大中華區加速5G基地台佈建，市場需求不弱，奇力新營運成長可期。

(時報資訊)