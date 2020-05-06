紓困金發放首日，各區公所湧入人潮。三重區公所開啟過圳市民活動中心，專辦擴大急難紓困金方案，一早七點已有多名民眾排隊，截至中午已發放900張號碼牌，較一早人潮增加4倍。公所也加派人力，約有40-50人輪班，供數百名民眾諮詢。現場民眾也抱怨，申請資料繁瑣仍要補件，且人多到「社交距離都不用顧？」

62歲的陳姓婦人無奈表示，自己因為缺了存摺、身分證、兒子學生證影本，因此今日無法申請，也抱怨「申請流程一層又一層，過程繁複，之後還要補件。」她也說，自己在區公所閱覽室打掃多年，因公有場館關閉使得她毫無收入，同時又要扶養過動的兒子，生計困頓，甚至需要至超商拿過期品維生。

現場公所人員也不斷向民眾說明紓困條件，表示多數民眾資格不符，切結書判定標準不明確，難以執行。公所人員也說，先前有和尚前來申請紓困，他說自己因為疫情的關係，化緣減少了，「這樣該核定給他嗎？」

公所人員也表示，非常願意配合中央的政策，但人力很緊縮，很難應付這麼多的人潮，現在只是收件，後續還有審核，我們可能也需要日夜加班，盡量趕出案子，對於「3天審查，5天入帳」執行起來恐怕也有困難，「未來中央如果有類似這種政策，可不可以先跟地方溝通！」

(中時 )