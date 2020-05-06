民視八點檔《多情城市》劇情扣人心弦，5日播出一場黃文星跟蘇晏霈為了小孩的監護權，雙方在法庭上進行精彩的辯論激戰，昨天播出平均收視率5.01，最高一分鐘高達6.02，超過186萬人收看，坐穩全國收視冠軍。

日前《多情城市》拍一場火災重頭戲，劇中張哲豪飾演的潘威廉，要克服怕火的恐懼，在練習點火不慎釀成火災，秀盆阿嬤見狀幫忙救火，卻被濃煙嗆暈過去。潘柏希在外面哭喊著奶奶，本來要衝去火場救奶奶被攔住，但短短幾句台詞讓他直呼超真實，加上感受到火的熱氣逼人，讓他緊張到一度被煙嗆到，他說因為跟淑芳阿姨感情不錯，讓他一度走心，難過到無法自拔，加上很投入角色所以忘記換氣，才會嗆到。

潘柏希回憶拍火災戲，劇組總動員耗時6個鐘頭才完成，他說當下拍攝現場非常安全，劇組除了準備滅火器以外，還有特效及消防人員在現場，在安全許可下才拍攝。後來導演喊卡後，潘柏希說看到陳淑芳阿姨灰頭土臉的走出來，讓他心疼的直接走過去抱住她，他說因為第一次拍攝火災戲，尤其又真正感受到熱氣，讓他直呼無法想像淑芳阿姨怎麼在裡面完成，而陳淑芳阿姨則淡定的說「把自己交給導演就對了。」

陳淑芳在《多情城市》中，是開明又溫暖的奶奶。（民視提供）

潘柏希跟陳淑芳因為演祖孫培養出好感情。（民視提供）

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