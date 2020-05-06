中選會主委李進勇近日針對高雄市長韓國瑜罷免案，表示若借國立大學、國營事業場地完全不成問題，借不到「他頭砍下來」。為了罷韓不惜冒極高風險讓疫情進入校園。資深媒體人趙少康怒嗆，行政院長蘇貞昌為了520後能留任掌權，不惜引民怨，是豁出去了。

對於李進勇言行，威逼「政治進入校園」，赤裸裸不顧自己應秉持「行政中立」身分幫著罷韓。罷韓團體更開嗆，「若借不到場地，不惜搭帳棚」。趙少康今6日在網路談話節目「觀點」中表示，2018縣市長選舉、2020總統大選都沒有新冠肺炎疫情影響，所以校園不受影響。現在因為疫情，許多中小學都關閉了，他解釋，不借場地不是針對罷韓，各級學校為擔心群聚感染，是連外人都完全禁止入校甚至封閉。再說，學校存在的核心意義和最重要的事，就是讓學生學習及學生安全。

他解釋，現在高雄很多家長都在擔心，罷韓投票日一下湧入一堆人，那誰要給這些投票的人消毒？萬一有不明病毒(肺炎以外)帶入校園，沒檢測出來，那後續處理要怎辦？現在的情況最佳處理就是封閉校園，民進黨及側翼團體為了政治目的，連防疫都可以不顧！到底想幹什麼？趙少康直言，李進勇為了向蔡政府表忠，雲林縣長落選後，中選會主委已不顧要超然中立的立場。

對於罷韓團體帶風向，把韓國瑜和夫人李佳芬對反罷韓下指導棋，共同主持人尹乃菁認為，李進勇已不配當中華民國的中選會主委，應改名叫「民進黨的中選會主委」。趙少康強調，現在韓國瑜不論做什麼都動輒得咎，都會被罷韓開嗆無心市政，反正就是賭韓國瑜被趕下來後，一定會去選台北市長。

最後，討論到蔡政府近期為何急於推動紓困，讓中央政策與地方執行方式脫鉤，引起民怨？趙少康說，這可能是行政院長蘇貞昌想展現政績，爭取520後能成功留任。尹乃菁認為，這明顯是政客為繼續掌權，已不惜擾民。

(中時電子報)