翁行經汙水覆工蓋板重摔昏迷10餘天 家屬斥道路凶器（影片源自Youtube）

桃園汙水下水道系統如火如荼布建中，但溫姓老翁騎電動腳踏車行經覆工蓋板卻滑倒重摔，頭部重創昏迷10餘天才清醒，家屬感嘆市府推給包商、包商推給保險，議員蘇家明6日直指是血淋淋的教訓，要求全面巡檢、落實交管。日鼎水務坦言有施工瑕疵，允諾負起責任。

案發現場已用圍欄圍起。（蔡依珍攝）

案發現場已用圍欄圍起。（蔡依珍攝）

案發現場已用圍欄圍起。（蔡依珍攝）

溫姓老翁行經覆工蓋板，重摔昏迷10餘天。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

70歲的溫翁上月6日騎電動腳踏車行經萬壽路，右轉三民路、離家不到10公尺時，一經過日鼎水務汙水下水道立坑上覆蓋的覆工蓋板，瞬間打滑180度，當場重摔後腦杓著地，媳婦聞聲轉頭驚見是自己公公，連忙跑回家求援，緊急送醫，但溫翁仍因腦出血、水腫，昏迷3周，直到27日才甦醒轉到一般病房。

「水務局根本沒來找過我們，桃園最高官員只有里長吧！」溫翁兒子說，感覺就是市府推給包商、包商推給保險，頻頻要求他們申請鑑定報告，但夫妻倆醫院、店面兩邊跑，疲於奔命，直指事發2天後廠商就來更換覆工蓋板，「有沒有問題不打自招！」他說預計周日出院，都在張羅復健和返家事宜，但父親智力退化成小孩、生活無法自理，至今不敢估算醫藥費和看護費，「好起來比較重要，後面再追究責任！」

蘇家明說家屬有意提國賠，除要求市府全力協助家屬，也直言桃園汙水下水道工區多，但工程路面修復常高低不平、坑坑洞洞，且施工地區來往只剩一線道，甚至涵蓋整個街廓，又無人做交通管制，民怨四起，要求市府落實安全防護工作，避免憾事再度發生。

桃園市長鄭文燦要求水務局慰問並提供協助，允諾更頻繁巡檢。水務局長劉振宇表示，未來每周專案檢查施工狀況。交通局長劉慶豐也說，桃園捷運工程及汙水下水道都在挖掘、鋪設人手孔蓋，市府已於3月30日召開整合會議，後續水務局、捷工局及交通局都將不定時抽檢及強化水溝蓋及整合面，確保安全。

水務局坦言車禍2天後才從里長獲悉老翁發生事故，包商日鼎水務已5度拜訪關心家屬，並指出老翁前有2輛機車通過，事發後檢視也認為覆工蓋板平整度足夠，事故原因尚不明確，將待鑑定釐清。強調現場都有告示牌、警示燈、爆閃燈、路面也有漸變段，交維措施都按照交通局指示辦理，意外並不多見，會再檢討。

(中時 )