北韓最高領導者金正恩，近一個月沒有公開露面，引發全球政界與情報單位的各種猜想，即使他在5月1日公開現身以後，仍然傳言不斷，堅稱目前露面的是「替身」。金正恩是否有「官方替身」無法確定，不過「非官方替身」倒是有幾位，也就是一些趣味模仿者，還在「川金二會」期間，被越南政府驅逐出境。

在金正恩行蹤不明的這段期間，網路上又傳出「金正恩逛街」的影片，經過好幾手的網友流傳，有些說成「金正恩跑去彰化呷肉圓」，有些說「金正恩現身香港」，其實這段影片是泰國的金正恩模仿者「金泰國」(Kim Thailand)去年在香港的影片，當時就曾引起一陣趣談。

「金泰國」是一名泰國人，泰文名是Uthen Lueangsaengthong，現年42歲。他去年接受媒體採訪時表示，扮演金正恩是他孩子給他的靈感，幾年前，他的孩子在新聞中看到金正恩的新聞，覺得很像爸爸。於是 「金泰國」把頭髮理成金正恩的髮型，並且穿著他典型的「人民服」，立即知名度大開，還曾經上過電視。

泰國新聞播報金正恩的模仿者「金泰國」。

去年在越南舉行「川金二會」的籌備期間，「金泰國」也跑去越南湊熱鬧，特別在峰會場館附近拍照。然而越南政府在川金會正式當場前，將「金泰國」給驅逐出境，想必是擔心節外生枝。

(中時電子報)