桃園娃娃機台兌幣大盜警逮捕2嫌。(中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市各區近期傳出有娃娃機竊案，警方逮捕2名犯嫌並查獲犯案用工具砂輪機及海洛因、安非它命等毒品，將持續追緝在逃共犯，被逮的1男1女犯嫌依刑法連續加重竊盜、毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

桃園市中壢警分局、平鎮警分局與楊梅警分局組成專案小組，於5日上午於平鎮區金陵路，逮捕近日於桃園市各娃娃機店犯下以砂輪機破壞兌幣機之連續竊案兩名犯嫌，分別為34歲林姓男子與19歲莊姓女子，並起出犯案用砂輪機1台、鐵橇1支、失竊汽車1部等物品及毒品海洛因9.63克、安非它命0.29克。

警方表示，本次專案小組掌握主嫌身份及藏匿處所後，經連續多日埋伏，持搜、拘票拘獲林、莊二嫌到案，二嫌均坦承犯行，共計偵破車牌竊盜2件、兌幣機竊盜8件、汽車竊盜1件；全案依連續加重竊盜、毒品罪嫌移送地檢署偵辦，並將持續追緝在逃共犯歸案。

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(中時 )