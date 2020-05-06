35萬打造公園，草屯鎮碧洲社區獲建築園冶獎。（廖志晃攝）

草屯鎮碧洲社區由具有鐵工、木工、水泥工、水電工、園藝、建築師傅等專長的居民，向政府申請35萬元，在社區內規畫公園，不僅打造出讓居民互動的優質環境，更獲得建築園冶獎。

草屯鎮碧洲社區發展協會及當地居民，在總企劃李介世帶領下，以「友善」為出發點，設計無障礙空間、階梯、綠地以及樹木，並在圍牆邊規畫木頭椅及乘涼處供大家休憩，也有兒童玩沙區及洗手台，讓居民親近大自然。

友善公園為地主主動提供土地所打造，並成立志工隊一起維護環境，每天排班為草皮和植物澆水，達到凝聚向心力的成效，對社區也是正向發展的能量。

李介世說，最初規畫就想要讓長者與孩童有安全的遊憩場所，因此設立友善公園，讓老少活動都有安全又舒適休閒環境。

縣府建設處表示，碧洲友善公園由內政部營建署補助35萬元，社區居民共同規畫而成，除了縣長林明溱肯定，中央評審委員也讚賞有佳，近年陸續獲得「社區雇工購料社區規畫師」第2名，及建築園冶獎社區文化景觀營造類，值得鼓勵。

(中時 )