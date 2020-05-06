臺灣證券交易所公布第六屆公司治理評鑑結果，遠傳於901家受評上市公司中脫穎而出，入列前5％企業，且連續六屆上榜 。證交所指出，公司治理評鑑邁入第六屆，每年題目都會調整，難度愈改愈高，在數百家受評測公司中，連續六屆排前5％的上市公司僅有12家企業，僅佔總數1.33％，且得獎企業大多為市值超過百億元的指標性企業或集團。連續六年獲此殊榮也顯示遠傳重視公司治理，永續績效獲得高度肯定。

「公司治理評鑑」係參照國際經濟合作暨發展組織(OECD)所發布的公司治理原則，制定「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」四大構面共85項指標，綜合評量企業的公司治理情形。本屆總共有1600家上市櫃公司接受評鑑，包括901家上市公司及699家上櫃公司；最終評鑑結果出爐，今年共有45家上市公司、35家上櫃公司，入列前5％的資優企業。

遠傳身為資通訊領導品牌及永續標竿企業，不斷追求創新與突破，於2019年重新詮釋品牌及發展永續策略。在品牌溝通部分，除了「只有遠傳 沒有距離」外，更要與客戶「靠得更近」，並為客戶「 想得更遠」，以創造更豐富的行動生活，讓用戶與理想生活沒有距離！在追求營運成長的同時，遠傳更重視CSR的實踐。因應5G數位匯流時代的來臨，遠傳不斷追求創新與突破，接軌國際永續趨勢，對應聯合國永續發展目標，確立「2018-2025年永續策略發展藍圖」，以成長力、創新力、關懷力、包容力、綠實力五大主軸，將營運策略整合進CSR，在轉型升級的道路上，持續創新加值，善用本業專長，將公益科技化，並攜手供應商、用戶等九大利害關係人，共同推動企業社會責任，發揮資通訊產業的影響力。

展望未來，面對瞬息萬變的大環境，5G來臨的新時代，遠傳持續善用新科技與創新思維，將 「大人物」、雲端、資安等先進科技導入供應鏈及商業模式，加速轉型，開創新經濟，期許「遠傳心5G、未來無距離」。

(中時 )