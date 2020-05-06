苗栗看守所並準備大批母親節卡供收容人向母親致意。〔苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗看守所並準備大批母親節卡供收容人向母親致意。〔苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真〕

母親節屆近！苗栗看守所因「新冠肺炎」影響，為避免群聚感染造成防疫缺口，而因停辦「母親節面對面懇親」活動，但顧及收容人與家人的親情聯繫，改以「母親節電話懇親」活動，以及寄送母親節卡，維繫收容人與家人親情。

苗栗看守所為收容人所舉辦的母親節電話懇親活動，共維期2天，並獲得中華電信苗栗營運處全力配合，提供電話機給收容人使用，並且，每一人電話聯繫的時間，由3分鐘延長為6分鐘，使收容人有更多的時間得以與家人互訴思念之情。

收容人在電話聯繫中，有的向母親大聲說出：「媽媽我愛你」，有的急著詢問家中是否一切安好，有的淚流滿面向媽媽懺悔，令人動容，活動期間除拉寛等候區座位間隔，要求參加者須配戴口罩外，並於每場次間由收容人服務員做好電話機及桌面酒精消毒，全力防止病毒傳播。

苗栗看守所另購買大批母親節卡片發給全所收容人，由收容人親筆寫上對母親及家人的祝福，統一收回後寄出，所需費用及郵資完全由所方負擔，希冀在今年的母親節，經由卡片及電話的連結，維繫收容人與家人間的溫暖親情，也希望藉由家人的關懷，使收容人重拾心中善念與信心。

(中時 )