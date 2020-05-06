因疫情衝擊，社福機構、社福團體捐款大幅縮水，進而影響到營運，有些機構甚至連採買生活必備物資都問題，面臨巧婦難為無米之炊的窘境，不過為了機構所服務的住民，「只能咬牙苦撐」，疫情趨緩，卻仍有機構團體還在谷底，等待世人伸出援手。

世光教養院日前在官方網站貼出物資需求，小從塑膠袋、鹽、糖都在需求表單，照顧重症所需的食鹽水、鼻胃管、浣腸液、化痰器等也均在列，院方說，院內捐款均是以小額為主，受到疫情衝擊，捐款大幅降低，雖列出物資需求，不過「即使1包衛生紙、100元現金，我們都滿滿感激」。

世光教養院以服務重度、極重度的智障與多重殘障者為主，受到疫情影響，住民暫時無法回家，家屬也不能探望，除影響捐款外，教保員也負擔也加重，餵食、洗澡均不假手他人，無私奉獻，院方也感謝這些照顧重症者的教保員。

除了世光教養院，照顧失智症為主的寧園安養院，同樣面對捐款銳減的處境，該院每月光尿布開銷就須支出20萬，也希望外界能伸援手，所需物資也包含口罩、額溫計、尿布、看護墊等，期望能共度難關。

(中時 )