「亞洲舞王」羅志祥因私生活混亂、與兄弟「多人運動」等，日前遭前女友周揚青爆料，演藝形象瞬間崩盤，事件爆發仍未露面。資深經紀人陳孝志上月(25日)臉書Po文加碼爆料，指小豬曾約旗下女藝人葉安婷，竟遭女方拒絕，羅氣炸向媒體放話喊封殺。
豈料，陳孝志上月(30日)臉書Po文表示，昨天接到羅志祥好友電話，表示羅在台灣很有勢力，萬一遭不測，會不知怎麼死的。當時陳更嗆「若羅志祥事件再來亂，我就爆他更大的秘密」立刻引起熱議討論。事隔不到一周，記者卻發現陳早已將遭小豬友威脅文撤下，刪文原因為何?《中時電子報》記者致電求證陳，他表示，與羅共同認識的朋友約見面，他說小豬的意思是，大家都在這圈工作，我是給這位好朋友面子，才願意撤下文章，希望羅和他經紀人小霜能真心悔改、承認錯誤。
陳更透露，日前的Po文只是想要還原事情真相，受了多年怨氣，當年我和旗下藝人，很多節目都上不了。而近日網友也相當好奇，陳日前口中「爆他最大的料」到底是什麼?陳僅表示「我知道我也不會說，這是道德問題。」
(中時電子報)
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