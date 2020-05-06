有民眾拿報紙詢問資格，斗六市社會課長張月秋（右一）詳細解釋。（周麗蘭攝）

公所斗六市公所自擬證明書範本，申請人只要如實填寫、蓋章即可。（周麗蘭攝）

擴大方案計算公式。（周麗蘭攝）

無加保工作者排富發1萬元今（6日）起受理申請，斗六市公所今天排隊人龍較昨天少，但各式各樣的人都有，包括沒工作的80歲阿公、70多歲的阿婆、收入微薄的廟公、遊手好閒的中年人，這些依規定都不符資格。

斗六公所社會課長張月秋表示，第一天湧進最多人，課內電話也接不停，加班忙到晚上八、九點才回家，有些得知不符合資格氣得當場大罵「院長不是說拿身分證就可以現領1萬元？」

張月秋表示，「無加保工作者」必須真的有工作，因疫情緣故暫時休假、或減薪、或減班、或離職，才符合資格，這幾天有長年待業的民眾、家庭主婦、退休老人家、仍有工作但收入微薄的廟公也來申請，最高齡的是80歲無業阿公，這些都不符合發放條件。

張月秋說舉例，如果原本從事打掃工作，疫情發生之後工作時間少了，這時只要請雇用者協助簽寫證明書就可以申請，該公所自擬證明書範本，申請人只要如實填寫、蓋章即可。

(中時 )