根據「飛機守望」推特（Aircraft Spots）下午發布的訊息指出，美軍2架B-1B戰略轟炸機從關島安德森空軍基地出發，飛向東海執行任務；同時指出美國空軍1架LIVID11的KC-135R 空中加油機提供加油。

國民黨立委曾銘宗今天上午問國防部長嚴德發最近美軍機為何飛台海較密，嚴德發說，因為美方疫情嚴重，它負責亞太區域巡弋的航母羅斯福號也有官兵染疫，為了維持美軍的軍事領導地位，所以他的偵察機與轟炸機飛的比較多，用空中兵力取代海上兵力，以維持亞太區域的平衡。

此外，民進黨王定宇上午還提到美軍戰略轟炸機，最近飛了3趟，分別是4月22日、5月2日及5月4日，有什麼軍事意涵，空軍參謀長鄭榮豐說，我們不能評論美軍活動，但它這樣飛，有戰略意義。若連今天，最近已飛4趟。

國防部指出，台海周邊海空域情況，國軍都有掌握。

一位軍方官員坦言，美軍機最近飛南海與台海的頻率和次數比以往多，主要當然是與中共較勁，此外，美方也希望外界知道此事，一開始外界沒注意，它還會再往我飛近個30浬，直到外界注意到美軍機現蹤，所以也有政治層面意涵。

(中時 )