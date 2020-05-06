陸軍航空特戰指揮部台南歸仁基地一架OH-58D戰搜直升機，今天下午在進行發動機熄火進行緊急狀況演練科目時，發生重落地的飛安事故，導致機腹滑橇受損嚴重，但飛行員及學員均毫髮無傷。目前陸軍司令部已經進行飛安事故調查。

今天下午歸仁基地603旅在進行OH-58D戰搜直升機訓練時，就不慎發生意外，由於學員沒有處置得宜，導致整架飛機低空摔落，機腹及滑撬損壞，至於機上教官與學員都沒有受傷，經過送醫檢查後暫時沒有健康問題，目前陸軍司令部已經介入調查

據了解，直升機在訓練時，發動機熄火處置是最重要且最危險的一個科目，每位直升機飛行員登必須一再的訓練熟練，因此平時都必須有非常資深的教官在旁帶飛。據了解，過去也曾有AH-1W攻擊直升機發生過重落地事件，但也都幸好無人受傷。

航空特戰指揮部稍早表示，所屬飛行訓練指揮部乙架0H-58D戰搜直升機(機號：634)，執行飛行訓練鑑測時，發生飛機重落地，所幸人員均安全，飛機受損狀況正評估中；發生原因該部已編組專案小組調查中。

航特部指出，案發後即要求基地即刻停止飛行訓練，並要求各飛行部隊針對本案例加強宣導。 航特部對此飛安事件，至為重視，將持續加強教官在職訓練及危機處理強度，以確保飛行訓練安全。

(中時電子報)