新冠肺炎疫情期間，民眾減少出門，不少人選擇在家追劇、滑手機，長時間用眼的結果，造成頭痛、眼睛痠澀、疲勞等問題，甚至因強光而有短暫視力喪失的狀況，因此求診的人數略增，佳里奇美醫院眼科主任蕭景星提醒，使用3C產品應適時休息，並用人工淚液滋潤眼部，加上現在疫情趨緩，可以走出戶外多看藍天綠地，讓眼睛更健康。

35歲的上班族張小姐，平時就喜歡看電影、上網追劇，新冠肺炎疫情持續，下班後的聚會能免則免，更別說是到電影院了，因此沒事就在家上網，用平板電腦、手機看韓劇，躺在床上太舒服了，結果天天熬夜，有天看到正興起，右眼突然一片黑，以為自己失明，所幸經過幾分鐘後恢復，嚇得她隔天一早就請假就醫。

蕭景星說，這種「短暫性黑朦」的狀況，有少數機率是眼中風，張小姐則是因為強光照射瞳孔，視網膜受到刺激所導致，民眾在使用3C產品時，應注意周遭光源狀況調整螢幕亮度，平板電腦、手機螢幕太小，若要長時間觀看，最好還是接到大螢幕，比較不會傷眼。

蕭景星表示，雖然沒有使用3C產品會導致眼疾的研究，但若用眼過度，造成近視的機率將大大上升，他建議注視螢幕每10到15分鐘就應該休息，眼睛有酸澀狀況可點人工淚液改善，也可熱敷緩解，隨著疫情趨緩，最好還是找時間走出戶外接近大自然，把眼睛焦距放遠，看看藍天、白雲、綠地，讓靈魂之窗放鬆一下。

(中時 )