各國重啟經濟加上產油國減產，讓市場對於油市持續樂觀，國際油價連日走高，昨(5日)更出現大幅反彈，一口氣飆漲20%，也讓大家期待，在供需問題持續改善下，油價能否一路回升，不過，曾被譽為原油交易之神的Andy Hall表示，雖然產油國以減產因應需求萎縮，但沒辦法解決根本問題，因此，他認為國際油價將不會出現V型反彈。

外媒報導，Orbital Insight顧問委員會成員Andy Hall日前在接受專訪時表示，「產油國透過減產、停產來降低供應，以因應疫情造成的需求減少，不過這並不能解決根本問題，過剩的產能始終沒有消失，而且可能很快地又恢復生產，因此，油價便難以出現V型反彈」。至於需求何時可以回到常態水準，他則回答：「也許某種程度上是永遠不會。」

不過慶幸的是，Andy Hall同時也認為，油價雖然在4月底時跌至負值，但往後不太可能再看到負油價出現，他說，紐約原油期貨5月合約跌至負值是因為即將到期，導致市場過度反應。

Andy Hall是知名的原油交易員，最早任職於英國石油BP，後來又轉任花旗集團，他曾為花旗銀行旗下能源交易部門，創造數十億美元收入。因此，被《金融時報》稱為這代中最成功的石油交易員。

(中時電子報)