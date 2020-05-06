行政院擴大急難紓困方案今（6）日開始申請，各地亂象頻傳，新北市議員劉美芳質疑，申辦方式過於繁瑣及範圍過小，審核的內容卻又條列數條計算方式及申辦要件，這些申辦文件全部落在地方縣市政府鄉鎮區公所，造成公務人員除了疫情的忙碌之外，更增加紓困方案申辦，申辦條件內容卻又要花時間審核，這樣的紓困方案真的是紓困嗎？

劉美芳認為，紓困方案要「快、狠、準」，希望行政院能參考國外的紓困金發放的案例及考慮行政效率的問題，把紓困做好、做滿。

劉美芳指出，原本行政院規畫一兆多的紓困方案是一件好事，全體國人都非常的支持，全民一起共度防疫的100多天所造成的經濟損害，但行政院日前推出的紓困方案，讓許多國民同胞感到傻眼，紛紛都向民代抗議或是在網路上表示憤怒的心聲。

她認為，全世界各國的紓困方案都能夠借鏡，就是快、狠、準，例如年滿21歲的新加坡國民，4月獲得一次性現金補貼，每人600新幣（約1.2萬新台幣）。日本面臨困境的家庭和中小企業發放至少現金6兆日圓，以收入因疫情銳減、生活困頓的家庭為主，由符合資格的民眾主動申請，政府將發給每戶30萬日圓現金。

劉美芳說，這次疫情已嚴重拖累全台的經濟，許多個人及企業正面臨存亡之際，而政府的及時雨，必須快才能幫得上忙。紓困無上限，目前行政院提出1兆多的紓困準備金，但是否足夠，如不足，中央政府必須大膽編列紓困無上限。中央政府的紓困金，應比照各國直接以每位國民發給新台幣1萬元的方式，不分大小職業年紀及身分地位，每位國民都必需照顧，這是一個偉大國家會做的事。

(中時 )