屏東早午餐業者在店內設置小農專區，邀請民眾買回優質農產品，自製巧克力鮮乳。（林和生攝）

受到疫情影響，餐飲業績普遍下滑，屏東有早午餐業者透過異業結盟，攜手街口支付，力挺屏東酪農及可可業者，將在全台7間分店擺放小農商品，同時推薦給全台230萬支付會員，並呼籲其他店家響應，打一場團體戰、共度這次難關。

早午餐業者徐皖台指出，在全台疫情爆發後，民眾幾乎足不出戶，業績瞬間下滑3成，有分店更出現虧損；但考量員工及供應商生計，只能咬牙苦撐。他突發奇想，找來可可農與酪農，在店內設置「金牌可可與萬丹鮮乳外帶專區」，直接就能買到限定商品，他也盼有更多業者加入、一起「上架屏東」。

可可業者邱濬宇表示，近期有不肖商人以一頁式詐騙廣告方式，冒用他們得獎照片，搶搭台灣巧克力商機，除了必須對抗詐騙集團，又遇疫情延燒，業績同樣下滑，打著莊園導覽的亮點，有時候1組團體客都沒有，只能透過通路開發，盼對業績成長有所助益。

將鮮乳拿到早餐店直接販售，酪農李奕瑞也覺得新鮮，他強調，萬丹生產的鮮乳皆符合國家標準，100％純鮮乳都自動化瞬間殺菌，好品質相信能獲消費者青睞。

街口支付副總黃峰昶也加入此次活動，他透露，防疫期間讓民眾漸漸習慣使用行動支付，近3個月來會員人數成長20％，他也看好南部消費市場，預計今年將在屏東增加3000間合作店家，同時把好商品推薦給230多萬活躍用戶，鼓勵會員多多支持、多多消費。

(中時 )