行政院擴大急難紓困方案，有工作但無加保者，排富加發補助金每戶1萬元，開放申請上路首日，各地區公所都出現不少詢問及申請民眾、台南市佳里區公所由社會課與民政課結合，將紓困業務由各里幹事擔任窗口負責聯繫辦理，並透過LINE群組宣導讓里長熟悉業務內容，可向里民說明，里幹事在每日下午也會回到村里辦公室直接面對民眾，因此未出現擁擠情形。

佳里區長朱雅宏表示，紓困方案經媒體批露後，就有不少民眾致電公所詢問，為因應申請日可能出現的人潮，公所提前因應，跨課室合作，由社會課調查並盤點符合申請資格的民眾，申請諮詢則由11位里幹事負責，將前來的民眾依照居住區里分流，讓作業能更流暢。

區公所人員表示，6日一早就有民眾前來詢問1萬元紓困的條件及申請規定，得知還要準備證明及相關文件時，不少人嫌麻煩直接說「不辦了」，也有人認為，紓困應該是針對個人，還得檢附全戶證明，有些家庭雖然同住但各過各的，其中1人不符標準可能就領不到，這也沒有道理。

佳里區公所也利用中午休息時間，再對承辦人員進行教育訓練，針對相關的規定及事項重複說明演練，並讓基層里長也了解相關細節，在第一線就能讓民眾了解，省去來回奔波的時間。

(中時 )