今年全球產業在新冠肺炎衝擊的慘淡情形下，迎來國際間各式線上活動的興起與發展。而電影片商也不例外出奇招打破空間限制，為音樂紀錄片《閉嘴！彈琴》舉辦全台首次「線上直播首映會」。前景娛樂聯手StreetVoice街聲、Giloo影音紀實，以及小白兔唱片，透過私人臉書社團方式，舉行限量私密線上直播電影首映會，引來超過300名樂迷與影迷一起雲端看電影！

這次活動透過直播方式首映電影，強調不可回放、不可快轉的同步感，讓影迷體驗如在戲院同時觀影的現場氛圍。為了營造戲院觀影的「儀式感」，活動更設計線上劃位機制，讓予會觀眾兌換電子票券留念，更透過系統舉行抽獎活動，不只大放送將UberEats任選送到家，更提供價值超過千元的紀錄片影音平台試用序號，以及包辦片商未來5部發行電影的交換券大禮，讓影迷不只是看片，也能感受有別於戲院的線上互動趣味性。

此外，電影映前更透過視訊方式舉辦座談會直播，請到知名音樂人小樹、執導過包含《我不流行二十年》等音樂紀錄片的導演龍男·以撒克·凡亞思，和成軍超過20年的獨立樂團八十八顆芭樂籽主唱阿強，一起聊電影主角「跨界鋼琴狂人」岡薩雷斯（Chilly

Gonzales）的傳奇生涯，以及三位在音樂與電影界打拼的甘苦談。

前景娛樂負責人黃茂昌表示，面對疫情，全球電影業飽受衝擊之下，國際間各大影展活動紛紛應變做出線上舉辦的方案。「電影本來就是最佳的社交娛樂工具，雖然大家宅在家裡，我們還是希望能辦一個能同步感受、具有儀式感的首映。而這部極具能量的紀錄片，是能讓大家同時放縱的首選。隨著天氣與疫情好轉，我們期盼首映打下好口碑，吸引更多觀眾週末進戲院觀賞這部電影。」

音樂紀錄片《閉嘴！彈琴》介紹跨界鋼琴音樂家岡薩雷斯瘋狂的音樂生涯，紀錄其從在家鄉加拿大遷居柏林，在前衛音樂界化身地下饒舌唱將，到後來轉型成為跨界鋼琴音樂家的奇特傳記故事。此外更有請明星好友「前衛女力唱將」暴力蜜桃（Peaches）、「加拿大創作才女」妃絲特（Feist）、「法國電音天團」傻瓜龐克（Daft Punk），以及英搖天團「果漿樂團」主唱賈維斯卡克（Jarvis Cocker）客串力挺。電影以自嘲口吻敘事，打造出有別於一般紀錄片的活潑幽默感，一舉入選柏林國際影展世界大觀，更奪下德國紀錄片影展的最佳紀錄片大獎。《閉嘴！彈琴》將於5月8日於全台上映，詳細電影資訊請上前景娛樂粉絲專頁查詢。

(中時 )