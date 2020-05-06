封測廠南茂（8150）今日召開線上法說，展望第二季營運，董事長鄭世杰表示，雖然受新冠肺炎疫情影響，產業及市況不確定性仍高，但預期記憶體需求將持穩、驅動IC則將轉弱，第二季營收估較首季持平或下滑個位數百分比，平均稼動率估落於76～79％間。

鄭世杰表示，雖然疫情一度造成半導體供應鏈緊繃，但居家隔離措施帶動居家上班及線上教學的急單需求，彌補首季工作天數較少的不利影響。南茂受惠記憶體及8吋薄膜覆晶封裝（COF）急單挹注，使2020年首季稼動率持穩高檔，帶動營運淡季逆強。

南茂亦公布2020年4月自結合併營收18.54億元，雖較3月19.66億元新高減少5.72％、仍較去年同期15.59億元成長18.9％。累計1～4月合併營收74.41億元，較去年同期60.21億元成長23.58％，雙雙改寫同期新高。

展望後市，鄭世杰表示，產業及市場情勢不確定性仍高，但居家隔離防疫措施帶動各類記憶體應用相關需求，將使南茂第二季記憶體營收持穩。驅動IC則因手機需求偏弱及其他未確定因素影響，第二季營收估衰退，整體營收估較首季持平至下滑個位數百分比。

其中，雲端儲存及數位機上盒急單，帶動第二季DRAM需求穩健，5G及遊戲機需求帶動NOR Flash需求增加，NAND Flash估維持首季動能。面板驅動IC方面，電視等大尺寸面板受終端需求減緩影響，但平板、NB等中尺寸面板則受惠在家上班及線上教學需求而穩健。

至於智慧型手機等小尺寸面板，鄭世杰指出，雖然近期終端銷售亦減緩，但中低階智慧型手機改採觸控面板感測晶片（TDDI）的需求持續成長，高階智慧手機開始採用OLED面板，需求將較去年增加，由於比較基期較低，預期將出現顯著成長。

至於對下半年看法，鄭世杰表示，記憶體業務中以DRAM和NOR Flash動能較強，NAND Flash需視手機需求而定。驅動IC業務方面，應用於手機的小尺寸面板仍較辛苦，但中尺寸面板需求穩定，而OLED及TDDI需求將持續增加，有助於公司營運接單增加。

因應疫情造成市況不確定性高，南茂對於今年資本支出維持審慎態度，不會過度擴張。同時，將進行產線智動化、智慧化及製程優化，降低營運成本、提升人均營業額，以持續強化公司營運競爭力。

此外，南茂公告營運長卓連發因個人生涯規畫，將自7月起退休，鄭世杰表示，卓連發退休後將轉聘公司顧問2年，以協助日本客戶相關業務發展。至於營運長職務，則將由蔡燈岳、許原豐2位執行副總接任。

(時報資訊)